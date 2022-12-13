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Golcü Fransa ve savunmacı Fas karşı karşıya gelecek

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları için heyecan dorukta. Hırvatistan Arjantin, Fransa Fas ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Fransa ve Fas'ın özellikleri dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 14:30
Golcü Fransa ve savunmacı Fas karşı karşıya gelecek

2022 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ve Fas karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma turnuvaya devam eden takımlar arasında en fazla gol atan ve en az gol yiyen iki takımın mücadelesi olacak.

TURNUVAYA DEVAM EDEN EN GOLCÜ TAKIM FRANSA
Fransa, Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında oynadığı 5 maçta 11 gol atmayı başardı. Attığı 11 gol ile kupaya devam eden takımların en golcüsü olan Fransa'nın yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Olivier Giroud, gol krallığının zirvesinde yer alıyorlar. Mbappe'nin 5, Giroud'un ise 4 golü bulunuyor.

3 asisti bulunan Antonio Griezmann ise Bruno Fernandes ve Harry Kane ile asist krallığında zirveyi paylaşıyor.

EN AZ GOL YİYEN İSE FAS
Yarı finalde Fransa'nın rakibi olan Fas ise 2022 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden takımlar arasında kalesinde en az gol gören ekip olarak dikkat çekiyor. Kupa tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Afrika temsilcisi, 5 karşılaşmada sadece 1 gol yedi. Bu maçların 4'ünde kaleyi Bono korurken, 1 mücadelede ise eski Hataysporlu Munir görev yaptı.

DESCHAMPS'TAN FAS SÖZLERİ; BU YAPTIKLARI ŞEY SÜRPRİZ DEĞİL
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas'ın sadece 1 gol yediğine dikkat çekmişti. Deneyimli teknik adam, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

FRANSA - FAS MAÇI ÇARŞAMBA 22.00'DE
Fransa ve Fas'ın karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi Çarşamba saat 22.00'de Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak. Cesar Ramos'un yöneteceği maçın galibi finale yükselecek.

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