Haberler Dünya Kupası 2022 İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlük görevine Luis de la Fuente'yi getirdi

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlük görevine Luis de la Fuente'yi getirdi

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turunda veda eden İspanya'da Luis Enrique'den boşalan teknik direktörlük görevine Luis de la Fuente getirildi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 16:36 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 16:36
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlük görevine Luis de la Fuente'yi getirdi

Federasyondan yapılan açıklamada, milli takım teknik direktörlüğü için 61 yaşındaki Luis de la Fuente ile anlaşma sağlandığı belirtildi. İspanyol çalıştırıcının, yönetim kurulu onayının ardından 12 Aralık Pazartesi günü basına tanıtılacağı kaydedildi.

Tecrübeli teknik direktör, 2013'ten bu yana milli takımın alt yaş kategorilerinde görev aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takıma gümüş madalya kazandıran Luis de la Fuente, 2015'te 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 2019'da ise 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı şampiyonluğa taşıdı.

2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrılmıştı.

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