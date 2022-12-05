İngiltere'den şov

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunda İngiltere, Senegal'i 3-0 gibi net bir skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İngilizler'i Afrika temsilcisi Senegal karşısında galibiyete taşıyan goller; 39. dakikada Jordan Henderson, 45+3. dakikada Harry Kane ve 57. dakikada Bukayo Saka'dan geldi. Henderson'ın golünde asisti yapan Jude Bellingham ve Kane ile Saka'nın gollerinde asistleri yapan Phil Foden, etkili performansları ile dikkat çektiler. Kupanın favorilerinden İngiltere çeyrek finalde, günün ilk maçında Polonya'yı geçen Fransa ile eşleşti. İngiltere- Fransa karşılaşması 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Avrupa'nın iki devi yarı final için kapışacak.

BELLİNGHAM ALKIŞ ALDI

İngiltere'nin 19'luk yıldızı Jude Bellingham, dün Henderson'a asist yaptı. Bellingham, Messi'den bu yana, 20 yaş öncesi Dünya Kupası'nda hem gol atan, hem de asist yapan ilk oyuncu.

KANE'İN İLK İSABETİ GOL!

İngilizler'in kaptanı ve golcüsü Harry Kane, grup maçlarında rakip kaleye hiç isabetli şut atamasa da 3 asist yapmıştı. Kane, ilk isabetli şutunu dün Senegal'e karşı attı o da golle sonuçlandı.

BUKAYO SAKA 3'LEDİ

Arsenal'in 21 yaşındaki yıldızı Bukayo Saka, dün skoru 3-0'a taşırken turnuvadaki gol sayısını da 3'e yükseltmeyi başardı.