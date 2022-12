2022 DÜNYA KUPASI: Lionel Messi: Buraya gelmeden önce favorilerden biri olduğumuzu biliyorduk

2022 Dünya Kupası'nda Avustralya maçıyla birlikte kariyerinin 1000. maçına çıkan ve takımının ilk golünü kaydeden Lionel Messi, turnuvaya ilişkin Arjantin basınından Ole'ye açıklamalarda bulundu.

2022 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki bölümünü değerlendiren Arjantinli yıldız, "Turnuvalardan önce dediğim gibi, her anın tadını çıkarmak istiyorum. Elde ettiğim deneyim ve yaşımla birlikte her şeyi farklı görebiliyorum. Yaptığım ve yaşadığım her şeyden keyif alıyorum. İnsanlarla birlikte bunun tadını çıkarabilmek ve Arjantin'de insanların ne kadar eğlendiğini görebilmek harika bir duygu. Umarım kazanmaya devam edebiliriz." dedi.

Çeyrek finaldeki rakipleri Hollanda ile zorlu bir maça çıkacaklarına dikkat çeken Messi, "Hollanda'ya karşı büyük bir maç oynayacağız. Harika bir teknik direktöre ve takıma sahipler. Çok zor bir maç olacak. Arjantin her zaman en iyiler arasındaydı. Buraya gelmeden önce favorilerden biri olduğumuzu biliyorduk ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyordu." yorumunda bulundu.

Turnuvadaki diğer takımlarla ilgili ise Messi şunları söyledi, "Brezilya çok iyi oynuyor. Fransa ve İspanya da öyle. Almanya'nın elenmesine açıkçası şaşırdım. Ama burası Dünya Kupası ve takımların adının önemli olmadığını gördük."

HOLLANDA-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda, ABD'yi 3-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin ise Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.

İki takım arasındaki çeyrek final mücadelesi, 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmaya Lusail Stadyumu ev sahipliği yapacak.