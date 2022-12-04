Haberler Dünya Kupası 2022 İNGİLTERE SENEGAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

İNGİLTERE SENEGAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında İngiltere ile Senegal kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Senegal maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 12:20
İNGİLTERE SENEGAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Senegal maçı 4 Aralık Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Rashford, Kane, Foden

Senegal: E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; P. Gueye, N. Mendy, Ciss; Ndiaye, Dia, Sarr

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