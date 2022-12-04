FIFA'dan maçlara renk körlüğü düzenlemesi!

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları geride kaldı. Son 16 turu heyecanın başladığı günlerde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ajansspor'da yer alan habere göre bütün takımlar turnuvadan iki ay önce açık ve koyu renklerde olmak üzere giyecekleri 2 formayı FIFA'ya bildirmişti.

Karşılaşmalarda takımların ve hakemlerin seyircilerin ayırt edebileceği formalar giymesi gerekirken özellikle de kırmızı ve yeşil renk körlüğü yaşayan insanları da gözetmeleri gerekiyor.

RENK KÖRLÜĞÜ YAŞAYAN İNSANLAR MAÇI İZLEMEKTE ZORLANDI

Ancak G Grubu'nda oynanan İsviçre-Kamerun karşılamasında İsviçre kırmızı Kamerun da yeşil forma ile sahaya çıktı ve bu renklerde körlük yaşayan insanlar maçı seyretmekte çok güçlük çekti.

FIFA ÖNLEM ALDI

FIFA bunun üzerine takımları uyarırken diğer maçlarda bir renk sorunu yaşanmadı. Turnuvanın kalan maçları için de takımların giyecekleri formaları da resimli şekilde açıkladı.