Belçika Dünya Kupası'na veda etti Batshuayi açıkladı! "Ağlayan oldu"

Belçika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki tek golünü atan Michy Batshuayi, erken vedayı değerlendirdi.

Batshuayi, "Birçok oyuncu soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı. Hiçbirimiz bu elenmeyi beklemiyorduk. Çok şaşırdık. Ağlayan birçok oyuncu oldu. Sonuçta, bazı oyuncuların son Dünya Kupası deneyimiydi." dedi.

"Sonuçta bu Dünya Kupası, herhangi bir hazırlık maçı değil." diyen Batshuayi, "Her 4 yılda bir gerçekleşen turnuvada erkenden eleniyorsanız çok fazla pişmanlık olması normaldir." ifadelerini kullandı.

"MARTINEZ GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLADI"

Roberto Martinez'in görevi bırakmasıyla ilgili gelen soruya Batshuayi, "Hepimiz çok şaşırdı. Martinez de bu kararını gözyaşları içerisinde bize aktardı." cevabını verdi.

29 yaşındaki Fenerbahçeli golcü, "Belçika, şimdiden sonraki turnuvalar için harekete geçmeli. Önümüzde EURO 2024 var ve vakit kaybetmeden o turnuvaya odaklanmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.