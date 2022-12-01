Haberler Dünya Kupası 2022 Kosta Rika 2-4 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Kosta Rika 2-4 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında Kosta Rika ile Almanya gruptan çıkabilmek için kozlarını paylaştı. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabakada Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla iki ekipte turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 00:28
Kosta Rika 2-4 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Kosta Rika'yı 4-2 yenen Almanya, averajla aynı puana sahip İspanya'nın gerisinde kalarak turnuvaya veda etti.

Baskılı başlayan Almanya, 10. dakikada öne geçti. Sol taraftan Raum'un ceza alanına gönderdiği topu Gnabry kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Gnabry'nin ceza alanından kaleye gönderdiği sert şutta, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

43. dakikada Almanya savunmasının arkasına atılan topu Rudiger uzaklaştıramayınca top Fuller'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez vuruşunda, kaleci Neuer, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Kosta Rika beraberliği yakaladı. Sağ taraftan ortalanan topa ceza alanında Watson kafayı vurdu. Kaleci Neuer'den dönen topu Tejeda tamamladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.

61. dakikada ceza alanına sol çaprazdan giren Musiala'nın yerden sert şutunda, top direkten döndü.

67. dakikada Musiala'nın ceza alanı sağ çaprazından kaleye falsolu gönderdiği şutta, top bir kez daha direkten döndü.

70. dakikada Kosta Rika, öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına ortalanan topu Watson kafayla indirdi. Kaleci Neuer ile Vargas arasında kalan top en son Neuer'e çarparak filelere gitti: 2-1.

Almanya 3 dakikada sonra beraberliği yakaladı. Kosta Rika savunmasının uzaklaştıramadığı topu Füllkrug ceza alanına gönderdi. Topla buluşan Havertz, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-2.

76. dakikada Kosta Rika kalecisi Navas, Füllkrug'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda gole izin vermedi.

85. dakikada Havertz bir kez daha sahneye çıktı. Gnabry'nin pasında ceza alanında müsait durumdaki Havertz kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 2-3.

89. dakikada sağ taraftan ortalanan topu Gnabry göğsüyle indirdiği, bomboş pozisyonda Füllkrug meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Karşılaşmayı Almanya 4-2 kazandı.

Bu sonuçla Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. Japonya ve İspanya, ilk iki sırayı alarak son 16 turuna çıktı.

Son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan, Fas ile de İspanya eşleşti.

Neuer, turnuva tarihine geçti

Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, 19 kezle Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen kaleci oldu.

Turnuvada Brezilyalı Claudio Taffarel ve Alman Sepp Maier, 18 maçla bu alanda zirvede bulunuyordu.

Dünya Kupası'nda bir ilk

FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti.

Kosta Rika-Almanya maçında Fransız hakem Stephanie Frappart görev yaptı. Frappart'ın yardımcılıklarını Brezilyalı Neuza Back ile Meksikalı Karen Medina Diaz üstlendi.

Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

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