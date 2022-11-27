Haberler Dünya Kupası 2022 Katarlı taraftarlardan Almanya'ya Mesut Özil tepkisi!

Katarlı taraftarlardan Almanya'ya Mesut Özil tepkisi!

Almanya ile İspanya Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Tribünlerde yer alan Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri gösterdi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 23:21
Katarlı taraftarlardan Almanya'ya Mesut Özil tepkisi!

Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin oynandığı Al Bayt Stadyumu'nda, Mesut Özil fotoğrafları dikkat çekti.

Katarlı bazı taraftarlar maçın oynandığı stadyumda Mesut Özil fotoğrafları taşırken, ağızlarını kapatarak poz verdi.

Bazı taraftarlar da Mesut Özil posterleriyle Alman taraftarların arasında dolaştı.

Almanya Milli Takımı protesto etmişti

Katar'daki Dünya Kupası'nın tartışmaları sürerken; Almanya Milli Takımı, kupadaki ilk maçında Japonya ile karşılaşmıştı.

Japonya maçından önce kupayı protesto etme amaçlı olduğu iddia edilen bir hareketle; Almanya oyuncularını ağızlarını kapatarak poz vermişti.

Katar taraftarlarının cevabı Mesut Özil

Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafları ile Almanya Milli Takımı maç oynadığı sırada tribünlerde aynı pozu verdi.

Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, tartışmalı bir şekilde milli takımı bırakmıştı.

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