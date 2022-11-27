Fransa tam gaz

Son Dünya Şampiyonu Fransa, Danimarka engelini Kylian Mbappe ile geçti: 2-1. Avustralya'yı 4-1 yenerek D Grubu'nda zirveye yerleşen Horozlar, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 61. dakikasında genç yeteneği Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Vikingler, bu gole 7 dakika sonra Andreas Christensen ile karşılık vererek maça ortak oldular: 1-1. Kylian Mbappe, 86'da bir kez daha sahneye çıkarak Fransa'yı 2-1 öne geçirdi. 2'de 2 yaparak 6 puana ulaşan Horozlar, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantilediler. 1 puanda kalan Vikingler ise, son 16 bileti için 30 Kasım Çarşamba akşamı Avustralya ile kapışacak. Danimarka'ya gruptan çıkmak için mutlak galibiyet gerekiyor.