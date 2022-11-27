Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa tam gaz

Fransa tam gaz

D Grubu lideri, son şampiyon Fransa, Mbappe’nin golleriyle Danimarka’yı mağlup ederek son 16 biletini cebine koydu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Fransa tam gaz
Son Dünya Şampiyonu Fransa, Danimarka engelini Kylian Mbappe ile geçti: 2-1. Avustralya'yı 4-1 yenerek D Grubu'nda zirveye yerleşen Horozlar, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 61. dakikasında genç yeteneği Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Vikingler, bu gole 7 dakika sonra Andreas Christensen ile karşılık vererek maça ortak oldular: 1-1. Kylian Mbappe, 86'da bir kez daha sahneye çıkarak Fransa'yı 2-1 öne geçirdi. 2'de 2 yaparak 6 puana ulaşan Horozlar, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantilediler. 1 puanda kalan Vikingler ise, son 16 bileti için 30 Kasım Çarşamba akşamı Avustralya ile kapışacak. Danimarka'ya gruptan çıkmak için mutlak galibiyet gerekiyor.
DİĞER
Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi!
Hadise'den boşandıktan sonra gecelerde boy gösteren Mehmet Dinçerler, Bebek'te iki güzelle yakalandı
Trabzonspor'da Onur Bulut ısrarı! İşte Fırtına'nın teklifi
Memphis Depay G.Saray'a! O tarih ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia tarihe geçecek!
Lionel Messi: Polonya maçı final havasında olacak
Canlı ve anlık döviz, altın kuru takibi (27 Kasım)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (27 Kasım Pazar)
26 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Jesus gelişmesi! Brezilya Milli Takımı ve Vitor Pereira... Flaş Jesus gelişmesi! Brezilya Milli Takımı ve Vitor Pereira... 00:09
G.Saray'da sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı G.Saray'da sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı 00:08
Transferde Toure kapışması! Galatasaray... Transferde Toure kapışması! Galatasaray... 00:08
Joao Pedro'ya talip çıktı Joao Pedro'ya talip çıktı 00:08
Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! 00:07
Beşiktaş'a transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur" Beşiktaş'a transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur" 00:07
Daha Eski
Cimbom'un gözü Dünya Kupası'nda! Monaco'nun yıldızı... Cimbom'un gözü Dünya Kupası'nda! Monaco'nun yıldızı... 00:07
Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim 00:07
Güneş'ten o ismin transferine onay çıktı! Güneş'ten o ismin transferine onay çıktı! 00:06
Olay yorum! "Satılırsa şampiyonluk zora girer" Olay yorum! "Satılırsa şampiyonluk zora girer" 00:06
Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Transfer resmileşti Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Transfer resmileşti 00:06
8 maçta ‘sıfır’ katkı 8 maçta ‘sıfır’ katkı 21:45