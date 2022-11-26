İran'dan tarihi zafer

Dünya Kupası B Grubu'nda ilk maçında İngiltere'ye karşı ağır bir yenilgi alan İran, Galler'i uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada etkili olan taraf İran'ın ilk yarıda Gholizadeh ile bulduğu gol ofsayta takıldı. İkinci yarıda da rakibine büyük baskı kuran İran'ın üst üste iki şutu direkter döndü. 86'da Galler kalecisi Hennessey'in kırmızı kartla atıldığı mücadelede, 90+8'de uzaktan nefis vuran Cheshmi, takımını öne geçirdi. Ardından 90+11'de Rezaeian'la 2-0'lık galibiyete uzanan İran, grupta 3 puanla tanıştı. İran, gruptaki son maçında salı günü 22.00'de ABD'yle karşılaşacak.