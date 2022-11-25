Katar Senegal maçı CANLI

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

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KATAR SENEGAL MAÇI NE ZAMAN?

Al Thumama StadI'nda oynanan Katar-Senegal maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı ve İspanyol hakem Antonio Mateu yönetiyor.

İLK 11'LER

KATAR: Barsham, Miguel, Hassan, Ahmed, Khoukhi, Mohamed, Alhaydos, Boudiaf, Madibo, Afif, Ali

SENEGAL: Edouard Mendy, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sabaly, Nampalys Mendy, Gueye, Diatta, Sarr, Dia, Diedhiou