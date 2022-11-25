Katar Senegal maçı CANLI

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.
Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.
KATAR SENEGAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
KATAR SENEGAL MAÇI NE ZAMAN?
Al Thumama StadI'nda oynanan Katar-Senegal maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı ve İspanyol hakem Antonio Mateu yönetiyor.
İLK 11'LER
KATAR: Barsham, Miguel, Hassan, Ahmed, Khoukhi, Mohamed, Alhaydos, Boudiaf, Madibo, Afif, Ali
SENEGAL: Edouard Mendy, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sabaly, Nampalys Mendy, Gueye, Diatta, Sarr, Dia, Diedhiou