Haberler Dünya Kupası 2022 Katar Senegal maçı CANLI

Katar Senegal maçı CANLI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan, A Grubu maçlarıyla devam ediyor. Katar ve Senegal, turnuvada ikinci maçlarına çıkıyor. Katar Senegal maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 15:56
Katar Senegal maçı CANLI

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

KATAR SENEGAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

KATAR SENEGAL MAÇI NE ZAMAN?

Al Thumama StadI'nda oynanan Katar-Senegal maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı ve İspanyol hakem Antonio Mateu yönetiyor.

İLK 11'LER

KATAR: Barsham, Miguel, Hassan, Ahmed, Khoukhi, Mohamed, Alhaydos, Boudiaf, Madibo, Afif, Ali

SENEGAL: Edouard Mendy, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sabaly, Nampalys Mendy, Gueye, Diatta, Sarr, Dia, Diedhiou

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