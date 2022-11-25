Haberler Dünya Kupası 2022 İsviçre'den altın gol

İsviçre'den altın gol

Kamerun’la karşılaşan İsviçre, Breel Embolo’nun tek golüyle 3 puanı kaptı ve gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
İsviçre'den altın gol

Dünya Kupası G Grubu'nun ilk maçında İsviçre, Kamerun'u tek golle devirdi. Murat Yakın'ın öğrencileri ilk yarıda rakip kalede etkili olmakta zorlandı. Kamerun'un ataklarında ise Sommer kalesinde devleşti. İsviçre aradığı golü 48'de Breel Embolo'yla buldu. Shaqiri'nin ortasında ceza sahasında boş kalan Embolo, sert vuruşuyla Onana'yı avladı. Son üç organizasyonda gruptan çıkmayı başaran İsviçre, 2022 Dünya Kupası'na iyi başlangıç yaptı. Murat Yakın ve ekibi ikinci maçında pazartesi günü Brezilya'yla karşılaşacak.

ATTI AMA SEVİNEMEDİ!

Kamerun'da doğan Embolo, İsviçre formasıyla duygusal bir maça çıktı. 25 yaşındaki forvet, 48'de takımını öne geçirdiği golün ardından sevinç yaşamadı.

TANIDIK YÜZLER...

Mücadelede tanıdığımız isimler sahne aldı. G.Saray'ın golcüsü Seferovic 72'de girdi. Teknik adamlığını Rigobert Song'un yaptığı Kamerun'da da Beşiktaş'tan Nkoudou ve Kartal'ın eski yıldızı Aboubakar, 74'te oyuna dahil oldu.

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