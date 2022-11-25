Galler İran 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B grubu 2. hafta karşılaşmasında Galler ile İran kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İran, 90+9'da Cheshmi'nin ve 90+11. dakikada Rezaeian'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ilk hafta İngiltere'ye 6-2 mağlup olan İran gruptaki puanını 3 yaptı. Galler ise ABD beraberliğinin ardından 1 puanda kaldı.

Maçta Galler kalecisi Hennessey, 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyunu terk etti.

Gruptaki bir diğer maçta ise İngiltere ile ABD kozlarını paylaşacak.

⚽GOOOLL!! İran aradığı golü 90+9'da buldu! Cheshmi'den harika gol... pic.twitter.com/taNomz5j9v — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022