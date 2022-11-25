Haberler Dünya Kupası 2022 Galler İran 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galler İran 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada B Grubu mücadelesinde Galler ile İran karşı karşıya geldi. İran rakibi Galler'i 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 15:35
Galler İran 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B grubu 2. hafta karşılaşmasında Galler ile İran kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İran, 90+9'da Cheshmi'nin ve 90+11. dakikada Rezaeian'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ilk hafta İngiltere'ye 6-2 mağlup olan İran gruptaki puanını 3 yaptı. Galler ise ABD beraberliğinin ardından 1 puanda kaldı.

Maçta Galler kalecisi Hennessey, 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyunu terk etti.

Gruptaki bir diğer maçta ise İngiltere ile ABD kozlarını paylaşacak.

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