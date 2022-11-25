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2022 DÜNYA KUPASI: Kanada Milli Takımı Kaptanı Atiba Hutchinson: Sahada iyi hissediyordum

Beşiktaş forması giyen ve Kanada ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Atiba Hutchinson Belçika maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 16:36 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 16:36
2022 DÜNYA KUPASI: Kanada Milli Takımı Kaptanı Atiba Hutchinson: Sahada iyi hissediyordum

Kanada ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Atiba Hutchinson, Belçika'ya 1-0 kaybettikleri karşılaşmadan sonra TRT Spor'a konuştu.

Atiba, "İyi savaştık. Herkes nasıl mücadele ettiğimizi gördü. Kazanabileceğimize inanmıştık ama maalasef başaramadık. Maça iyi başladık, çok sayıda fırsat yakaladık ama topu bir türlü içeri atamadık. Sonuçta çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim için iyi olan sonucu alamadık." dedi.

Kanadalı yıldız ayrıca, "Sahada iyi hissediyordum. Çok çalışıp, takımıma tecrübemle yardımcı olmak istiyorum. 39 yaşında burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Beşiktaş taraftarının desteğinden dolayı çok mutluyum. Onlardan çok sayıda mesaj alıyorum, çok teşekkürler." sözlerini kullandı.

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