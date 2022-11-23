Haberler Dünya Kupası 2022 Fas Hırvatistan maçının ardından Luka Modric konuştu: Gruptan çıkmak için...

Fas Hırvatistan maçının ardından Luka Modric konuştu: Gruptan çıkmak için...

2022 Katar Dünya Kupası grup maçında Fas ile 0-0 berabere kalan Hırvatistan'da, maç sonrası Teknik Direktör Zlatko Dalic ve yıldız oyuncu Luka Modric konuştu. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:15
Fas Hırvatistan maçının ardından Luka Modric konuştu: Gruptan çıkmak için...

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda Fas ile 0-0 berabere kaldıkları mücadele sonrası konuştu.

Dalic, "Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Fas'ın kompakt ve organize bir takım olduğunu biliyorduk. Hata yapmaktan korktuk ve kararlı değildik. Gruptan çıkmak için 4 veya 5 puan almamız gerekiyor. Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric ise, "Zor bir maçtı, özellikle ilk yarıda. İlk yarının son 10-15 dakikasında daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda daha iyiydik ve gol atamamız kötü oldu. Daha iyi olan taraftık. Gruptan çıkmak için iki maçımız daha var" sözlerini kullandı.

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