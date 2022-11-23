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Belçika Kanada maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu'nda Belçika, Kanada ile karşı karşıya geliyor. Belçika Kanada maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 23:01
Belçika Kanada maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika ve Kanada karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası'nda favori olarak gösterilen Belçika Kanada karşısında kazanarak turnuvaya iyi başlamak istiyor. Tarihinde 2. defa Dünya Kupası heyecanı yaşayan Kanada sürpriz yapmak için sahaya çıkıyor. Belçika Kanada Mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

13.00 seansında oynanan grubun diğer mücadelesinde Fas ile Hırvatistan berabere kaldı.


İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Carrasco, Eden Hazard, Batshuayi

Kanada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Hoilett, Eustaquio, Atiba Hutchinson; Buchanan, David, Davies


BELÇİKA - KANADA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


BELÇİKA KANADA MAÇI NE ZAMAN? HAKEMİ KİM?

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.00'da başladı. TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede Zambiyalı hakem Janny Sikazwe maçta düdük çalıyor.

MAÇIN GOLÜ;

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