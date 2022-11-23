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Almanya Japonya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Almanya ile Japonya karşı karşıya geliyor. Almanya - Japonya maçıyla ilgili tüm bilgiler ve Almanya - Japonya maçının canlı yayını haberimizde...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:51
Almanya Japonya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. E Grubu'nda Almanya ile Japonya kozlarını paylaşıyor.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetiyor.

ALMANYA - JAPONYA İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Gnarby, Müller, Musiala, Havertz

Japonya: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda

ALMANYA - JAPONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.

İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

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