Görkemli açılış

Futbolseverlerın en büyük bayramı 2022 FIFA Dünya Kupası dün muhteşem bir törenle başladı. İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti. Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. DANS gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi. Büyük ilgiyle takip edilen açılış töreninde, futbolun tek bir kabile olarak bir araya gelinmesinin amaçladığı ve dünyanın herkesin içinde yaşadığı bir çadır olduğu mesajı verildi. Tören, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmasıyla son buldu. Açılış törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti.

2022 DÜNYA KUPASI FORMATI

1-) 32 takım 4'erli 8 grupta mücadele edecek.

2-) 20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

3-) A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.

4-) Son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. Karşılaşmaları kazananlar çeyrek finale adını yazdıracak.

5-) 9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan takımlar, yarı finale biletini alacak.

6-) 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarını kazananlar finale çıkacak.

7-) Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

8-) 2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak

ŞAMPIYONA 42 MILYON DOLAR ÖDÜL

FIFA, Dünya Kupası'nı kazanan milli takıma 42 milyon dolar (yaklaşık 781 milyon TL) para ödülü verecek. Finali kaybeden taraf ise 30 milyon dolar (yaklaşık 558 milyon) alacak. Üçüncülük maçını kazanan takımın alacağı ödül 27 milyon dolar (yaklaşık 502 milyon TL) olacak.