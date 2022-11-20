Hem Valencia hem Katar tarihe geçti!

2022 Dünya Kupası bugün düzenlenen açılış töreniyle start alırken, ilk maç ev sahibi Katar ile Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador arasında oynandı.

Ekvador mücadeleden Valencia'nın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Valencia'nın henüz 2. dakikada attığı gol ise VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

VALENCIA TARİHE GEÇTİ

Katar-Ekvador maçının oyuncusu seçilen Enner Valencia, attığı iki gol sonrası Ekvador formasıyla 5 gole ulaştı ve Zinedine Zidane ve Geoff Hurst ile Dünya Kupası gol sayısını eşitledi. Ekvador'un son 5 Dünya Kupası golünü kaydeden isim olan Valencia ayrıca, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en skorer oyuncusu unvanını aldı.

KATAR BİR İLK OLDU

Öte yandan, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, 2-0 yenildiği maç sonrası Dünya Kupası'nın açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu.