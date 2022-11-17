En yaşlı İran en genç Gana

2022 Dünya Kupası'nda en yaşlı kadroya sahip takım İran olurken, Gana ise en genç takım unvanını aldı. İran'ın 28,9 yaş ortalamasıyla başı çektiği turnuvada, Gana ise 24,7 yaş ortalamasına sahip. Dünya Kupası'na katılan 32 takımın yaş ortalaması ise 26,9.
2022Dünya Kupası'nda en yaşlı kadroya sahip takım İran olurken, Gana ise en genç takım unvanını aldı. İran'ın 28,9 yaş ortalamasıyla başı çektiği turnuvada, Gana ise 24,7 yaş ortalamasına sahip. Dünya Kupası'na katılan 32 takımın yaş ortalaması ise 26,9.