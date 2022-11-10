Haberler Dünya Kupası 2022 Marco Reus bir kupa daha kaçıracak!

Marco Reus bir kupa daha kaçıracak!

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Marco Reus, sakatlığı sebebiyle yine büyük bir turnuva kaçıracak. Reus, daha önce 2014 Dünya Kupası, 2016 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonaları'nı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 23:17
Marco Reus bir kupa daha kaçıracak!
Borussia Dortmund forması giyen Marco Reus, büyük turnuvalar öncesinde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.

Son olarak Alman Milli Takımı'nın, Katar 2022 Dünya Kupası kadrosunda sakatlığı nedeniyle alınmayan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 4. kez sakatlığı nedeniyle büyük bir turnuvada yer alamayacak.

Reus, daha önce 2014 Dünya Kupası, 2016 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonaları'nı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Reus, 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nda milli takımda forma giyerken, Almanya o turnuvada gruptan çıkma başarısı gösterememişti. Panzerler, yıldız futbolcunun bir başka oynadığı turnuva olan EURO 2012'de ise yarı finalde İtalya'ya 2-1'lik skorla kaybetmişti.
DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da erken ayrılık rüzgarı! Yıldız isim eski takımına dönebilir...
Togg'a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'ne akın etti
Fenerbahçe Beko zirveden inmiyor!
Transferde yarış kızıştı! Yıldız golcü için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanya'dan flaş İlkay kararı
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Saiss...
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:09
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:47
Atan: Beklentilerimizin altında oynadık Atan: Beklentilerimizin altında oynadık 23:32
Leo Duarte Avrupa'da zirvede Leo Duarte Avrupa'da zirvede 23:20
Juve tek golle kazandı! Juve tek golle kazandı! 23:12
Sivasspor'un kamp programı belli oldu! Sivasspor'un kamp programı belli oldu! 22:53
Daha Eski
Kayserispor kupada üst tura yükseldi! Kayserispor kupada üst tura yükseldi! 22:52
Antalyaspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor! Antalyaspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor! 22:52
Dimitris Itoudis: Savunmamız çok iyi değildi Dimitris Itoudis: Savunmamız çok iyi değildi 22:48
Ronaldo'nun PSG itirafı ortaya çıktı! Ronaldo'nun PSG itirafı ortaya çıktı! 22:11
Fenerbahçe Beko zirveden inmiyor! Fenerbahçe Beko zirveden inmiyor! 21:55
Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! 21:00