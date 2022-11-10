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Dünya Kupası tarihinde kaç gol atıldı? En golcü futbolcu kim? İşte ayrıntılar...

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi futbolseverler, bu turnuvayı merakla bekliyor. Turnuva öncesi önemli ayrıntılar ortaya çıkarken, en golcü futbolcu, Dünya Kupası tarihinde kaç gol atıldığı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:15
Dünya Kupası tarihinde kaç gol atıldı? En golcü futbolcu kim? İşte ayrıntılar...

Alman Miroslav Klose'nin en golcü futbolcu unvanını elinde bulundurduğu Dünya Kupası'nda bugüne dek oynanan 900 maçta 2 bin 548 gol atıldı.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Klose'yi 15 golle Brezilyalı Ronaldo izledi. Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine 13, Brezilyalı Pele ise 12 golle bu futbolcuları takip etti.

Kupa tarihinde tüm zamanların en golcü futbolcuları şöyle sıralandı:

Futbolcu

Ülkesi

Gol

Katıldığı Kupalar

Miroslav Klose

Almanya

16

2002, 2006, 2010, 2014

Ronaldo

Brezilya

15

1994, 1998, 2002, 2006

Gerd Müller

Almanya

14

1970, 1974

Just Fontaine

Fransa

13

1958

Pele

Brezilya

12

1958, 1962, 1966, 1970

Jürgen Klinsmann

Almanya

11

1990, 1994, 1998

Sandor Kocsis

Macaristan

11

1954

Gabriel Batistuta

Arjantin

10

1994, 1998, 2002

Gary Lineker

İngiltere

10

1986, 1990

Thomas Müller

Almanya

10

2010, 2014, 2018

Helmut Rahn

Almanya

10

1954, 1958

Teofilo Cubillas

Peru

10

1970, 1978, 1982

Grzegorz Lato

Polonya

10

1974, 1978, 1982

Eusebio

Portekiz

9

1966

Ademir

Brezilya

9

1950

Jairzinho

Brezilya

9

1966, 1970, 1974

Vava

Brezilya

9

1958, 1962

David Villa

İspanya

9

2006, 2010, 2014

Karl-Heinz Rummenigge

Almanya

9

1978, 1982, 1986

Uwe Seeler

Almanya

9

1958, 1962, 1966, 1970

Roberto Baggio

İtalya

9

1990, 1994, 1998

Paolo Rossi

İtalya

9

1978, 1982, 1986

Christian Vieri

İtalya

9

1998, 2002

Fontaine'den bir kupada 13 gol

Bir kupada en çok gol atan oyuncu, 13 golle Fransız Just Fontaine oldu.

Fontaine, 1958'de İsveç'te organize edilen dünya kupasında 13 gol birden atarak hem gol kralı olmuş, hem de erişilmesi zor bir rekora imza atmıştı.

Bugüne dek bir turnuvada 10 gol ve üstüne çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Fontaine'in yanı sıra Macar Sandor Kocsis 1954'te 11, Alman Gerd Müller de 1970'te 10 gol atmayı başardı.

Salenko'dan bir maçta 5 gol

Bir zamanlar İstanbulspor'un da formasını giyen Rus Oleg Salenko, Dünya Kupası'nda bir maçta en çok gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Salenko, 1994'te ABD'de gerçekleştirilen turnuvada Kamerun'a 5 gol atarak büyük bir rekora imza attı.

Kupada 4'er gol atan futbolcular ise şöyle:

Emilio Butragueno (İspanya): 1986'da Danimarka'ya

Eusebio (Portekiz): 1966'da Kuzey Kore'ye

Juste Fontaine (Fransa): 1958'de Batı Almanya'ya

Sandor Kocsis (Macaristan): 1954'te Batı Almanya'ya

Ademir (Brezilya): 1950'de İsveç'e

Juan Schiaffino (Uruguay): 1950'de Bolivya'ya

Ernst Willimowski (Polonya): 1938'de Brezilya'ya

Gustav Wetterstörm (İsveç): 1938'de Küba'ya

En fazla turnuvada gol atanlar

Dünya Kupası tarihinde 4 turnuvada gol kaydeden 4 futbolcu bulunuyor.

Brezilyalı Pele ve Alman Uwe Seeler, forma giydikleri 1958, 1962, 1966 ve 1970'teki turnuvalarda gol atmayı başardı.

Portekizli Cristiano Ronaldo 2006, 2010, 2014, 2018, Alman Miroslav Klose ise 2002, 2006, 2010 ve 2014'te katıldığı kupalarda takımlarına gol kazandırdı.

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