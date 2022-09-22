Haberler Dünya Kupası 2022 Ankara'da Dünya Kupası etkinliği!

Ankara'da Dünya Kupası etkinliği!

Kasım ve aralıkta Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tanıtım faaliyetleri kapsamında Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden çocukların da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 12:30
Ankara'da Dünya Kupası etkinliği!

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani ev sahipliğinde Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden çocuklar katıldı.

Çocuklar için oyunlar, sihirbaz ve palyaço gösterilerinin sergilendiği etkinlik kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu bir konser verdi.

Etkinlikte ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi Kız Voleybol Takımı ile TED Ankara Koleji Kız Voleybol Takımı arasında gösteri maçı düzenlendi. Gösteri maçının başlama vuruşunu Kasapoğlu ile Al Sani yaptı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere yazılı açıklama yapan Al Sani, Dünya Kupası'nın ilk kez bir Orta Doğu ülkesinde gerçekleştirileceğini belirterek "Türk kardeşlerimi bu eşsiz etkinliğin tadını çıkarmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Türk taraftarları da Katar'a davet etti.

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