Mehmed: Fetihler Sultanı 8. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 8. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 8. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sultan Murad'ın beklenmeyen vefatıyla beraber Osmanlı sarayı ve halkı yasa bürünmüş, devlette yeni bir sayfa açılmıştır. Açılacak bu sayfanın en başına kimin ismi yazılacak? Mehmed'in mi, Orhan'mı?

Çandarlı, İshak'ın bütün karşı koymasına rağmen Mehmed'e tahta geçmesi için haber gönderecek ve kut töresini gerçekleştirecektir. İshak ise Mehmed'in tahta geçmesinin başlarına olmaz işler açacağını düşünmektedir.

Mehmed babasının vefat haberini aldıktan sonra hızla çerileriyle ile yola çıkar. Kendisine karşı kurulabilecek planlara karşı da ihtiyatlı davranır, attığı her adımı dikkatle atar. Konstantinos, Orhan'ın tahta geçmesi için Mehmed'in yoluna en güçlü adamlarını çıkartma hesapları yapar ve Mehmed'i en ummadığı anda vurur. Mehmed bu tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Orhan da hızla Edirne'ye doğru hareket eder. Mehmed'den daha yakın olduğu için tahta geçme ihtimali çok daha yüksektir. Bu sebepten Orhan, Konstantinos'un adamlarını yanına verme teklifini Edirne'de hoş karşılanmaz diyerek reddeder. Ancak yolda ummadığı bir engelle karşılaşır: Bali Bey... Bali Bey Orhan'a itaat etmek için mi geldi, yoksa karşı koymak için mi?