Haberler Dizi Haberleri Bahar 10. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar 10. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar 10. bölüm ile izleyicinin karşısına çıktı. Dizi, genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 10. bölüm full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 01:40 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 02:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 10. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 10. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'ın 10. Bölümünde; Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir.Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

BAHAR 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

DİĞER
'Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut'u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı!
Başkan Erdoğan TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi! Kritik tarihi açıkladı: Detaylı görüşme haftaya
Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü
Serie A şampiyonu oldu! Inter'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle! (23 Nisan)
Survivor iletişim oyunu kim kazandı?
atv CANLI İZLE 📺
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Nisan
DEPREM SON DAKİKA | 23 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus mağlubiyete rağmen finalde! Juventus mağlubiyete rağmen finalde! 00:04
Arsenal'den Chelsea'ye farklı tarife! Arsenal'den Chelsea'ye farklı tarife! 23:55
Ataman'lı Panathinaikos kaybetti! Ataman'lı Panathinaikos kaybetti! 23:44
Jorge Jesus'un takımı elendi! Jorge Jesus'un takımı elendi! 23:31
Svensson'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Svensson'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 23:21
Masuaku: İkinci maç zor olacak! Masuaku: İkinci maç zor olacak! 23:19
Daha Eski
Gedson: Kupa için iyi bir sonuç aldık! Gedson: Kupa için iyi bir sonuç aldık! 23:18
A.Gücü taraftarı Mert Günok'a çakmak fırlattı! A.Gücü taraftarı Mert Günok'a çakmak fırlattı! 22:42
Beşiktaş'ta derbi öncesi şok sakatlık! Beşiktaş'ta derbi öncesi şok sakatlık! 22:39
G.Saray'da A. Demirspor mesaisi sürüyor G.Saray'da A. Demirspor mesaisi sürüyor 22:08
VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - F.Bahçe maçı... VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - F.Bahçe maçı... 22:03
Serdar Topraktepe: İyi bir sonuç... Serdar Topraktepe: İyi bir sonuç... 20:14