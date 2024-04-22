KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 20. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 22 Nisan Pazartesi günü yayımlanan 20. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Gregor'u öldürüp yönünü Gazze'ye çevirmesi Avram'ın diğer planını devreye sokmasına sebep olmuş ve Avram'ın çağırdığı Kanlı Bernard geldiği gibi dehşet saçmış ve Selahaddin'i ölümle burun buruna getirmekle kalmamış Şam'ı da ele geçirmiştir.

Selahaddin'i kurtarmak için harekete geçen Sultan Nureddin, önce Selahaddin'in adamlarını sonra da Selahaddin'i kurtarmayı başarır. Sultan Nureddin ve Selahaddin, Haçlıların dehşet saçtığı Şam'ı kurtarabilmek için harekete geçerlerken Şam'ın düştüğü haberini alırlar. Üstelik Süreyya, Melike, İsmet, İlbüke, Rabia, İsfahani haçlıların elinde esirdir.

Taht şehri olan Şam'ı ele geçirdiği için mutlu olan Bernard ve Viktorya Selahaddin'in kurtulmasından dolayı tedirgin olur. Zira Viktorya'ya göre Selahaddin'in hayatta olması onlar için büyük bir tehdittir. Şam'ın alınması ve kızları Rabia dahil diğerlerinin de esir olması Eyyübi ailesine de şok etkisi yaratır. Bütün bu olanlardan Selahaddin ve Sultan Nureddin'i sorumlu tutan Turanşah yine kendi bildiği yollardan kardeşini kurtarmak için harekete geçerken aynı şekilde ablası ve kardeşi esir düşen Karategin de çileden çıkar. Mevdud da Şam'ın ele geçirilmesinden dolayı öfkelidir. Sultanlık hırsı giderek benliğini saran Mevdud, Şam'ın kurtulması için harekete geçer.

Selahaddin'in Şam'ı kurtarmak üzere giriştiği mücadele Turanşah tarafından nasıl sabote edilecektir? Esir düşen İsmet, Melike, Süreyya ve diğer mazlumlar için zaman giderek daralırken, Selahaddin ve Nureddin'in başına art arda üşüşecek felaketler zinciri hangi olayları tetikleyecektir? İçerideki ihanetler silsilesi ve karşılarındaki düşmanın kıyıcılığı Selahaddin ve Nureddin'i nasıl bir mücadeleye sevk edecektir? Selahaddin, önce sevdiklerini sonra da Şam'ı kurtarabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm izle

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