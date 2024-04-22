Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 22 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 20. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 01:10 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 01:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 20. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 22 Nisan Pazartesi günü yayımlanan 20. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Gregor'u öldürüp yönünü Gazze'ye çevirmesi Avram'ın diğer planını devreye sokmasına sebep olmuş ve Avram'ın çağırdığı Kanlı Bernard geldiği gibi dehşet saçmış ve Selahaddin'i ölümle burun buruna getirmekle kalmamış Şam'ı da ele geçirmiştir.

Selahaddin'i kurtarmak için harekete geçen Sultan Nureddin, önce Selahaddin'in adamlarını sonra da Selahaddin'i kurtarmayı başarır. Sultan Nureddin ve Selahaddin, Haçlıların dehşet saçtığı Şam'ı kurtarabilmek için harekete geçerlerken Şam'ın düştüğü haberini alırlar. Üstelik Süreyya, Melike, İsmet, İlbüke, Rabia, İsfahani haçlıların elinde esirdir.

Taht şehri olan Şam'ı ele geçirdiği için mutlu olan Bernard ve Viktorya Selahaddin'in kurtulmasından dolayı tedirgin olur. Zira Viktorya'ya göre Selahaddin'in hayatta olması onlar için büyük bir tehdittir. Şam'ın alınması ve kızları Rabia dahil diğerlerinin de esir olması Eyyübi ailesine de şok etkisi yaratır. Bütün bu olanlardan Selahaddin ve Sultan Nureddin'i sorumlu tutan Turanşah yine kendi bildiği yollardan kardeşini kurtarmak için harekete geçerken aynı şekilde ablası ve kardeşi esir düşen Karategin de çileden çıkar. Mevdud da Şam'ın ele geçirilmesinden dolayı öfkelidir. Sultanlık hırsı giderek benliğini saran Mevdud, Şam'ın kurtulması için harekete geçer.

Selahaddin'in Şam'ı kurtarmak üzere giriştiği mücadele Turanşah tarafından nasıl sabote edilecektir? Esir düşen İsmet, Melike, Süreyya ve diğer mazlumlar için zaman giderek daralırken, Selahaddin ve Nureddin'in başına art arda üşüşecek felaketler zinciri hangi olayları tetikleyecektir? İçerideki ihanetler silsilesi ve karşılarındaki düşmanın kıyıcılığı Selahaddin ve Nureddin'i nasıl bir mücadeleye sevk edecektir? Selahaddin, önce sevdiklerini sonra da Şam'ı kurtarabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

DİĞER
Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!
Başkan Erdoğan Erbil'de! Resmi törenle karşılandı: Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani ve Mesut Barzani ile görüştü
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri!
Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer son bölüm full izle! (22 Nisan)
Ömer 53. Bölüm fragmanı izle
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Nisan)
23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Kısa, uzun, farklı, yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
2 DAKİKADA YAĞ YAK!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter derbide Milan'ı yenip şampiyon oldu! Inter derbide Milan'ı yenip şampiyon oldu! 23:56
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 23:28
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 22:58
"Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak" "Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak" 22:55
Kartal: Puan farkı açılmadı! Kartal: Puan farkı açılmadı! 22:50
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! 22:39
Daha Eski
Ümraniye tek attı! 3 aldı Ümraniye tek attı! 3 aldı 22:33
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den paylaşım! 22:33
İrfan Can'dan penaltı tepkisi İrfan Can'dan penaltı tepkisi 22:31
F.Bahçe zirve yarışında yara aldı! F.Bahçe zirve yarışında yara aldı! 22:07
Sivas'ta penaltı kararı! Sivas'ta penaltı kararı! 21:58
Cimbom'da A. Demirspor mesaisi başladı Cimbom'da A. Demirspor mesaisi başladı 21:30