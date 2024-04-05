Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 124. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 124. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 124. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 14:05 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 14:10
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📺Kardeşlerim 124. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Kardeşlerim 124. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitliyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelecek. Kardeşlerim 124. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 124. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir. Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır.

Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür. Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur. Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

👉KARDEŞLERİM 124. BÖLÜM İZLE

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