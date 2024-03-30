ÜÇ KIZ KARDEŞ 81. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 81. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 81. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadık'ın, Derya ve Kartal'ın evliliğine olan onayı Türkan'ı çileden çıkarır. Türkan fevri bir kararla babası için sağlık raporu talebinde bulunur. Türkan'ın bu hamlesini öğrenen Sadık kızına yüz çevirir.

Serdar, Dönüş'ün hastalığının nüksetmesinden endişelenir ve Dönüş'ün ailesi ile görüşmesine engel olmaya çalışır. Bu durum Serdar ve Dönüş ikilisi arasında çatışmaya neden olabilir.

Derya'nın hamileliğini öğrenen Efe, annesinin başına olmadık işler açacaktır. Türkan'ın, Derya ve Kartal ilişkisine olan tepkisi Rüçhan ve Somer tarafından yanlış anlaşılmaya neden olabilir. Somer bu durum karşısında ilişkilerine dair Türkan'a seçenek sunmak zorunda kalacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 81. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE