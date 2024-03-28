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Kara Ağaç Destanı 7. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı 7. bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 7. bölüm fragmanı izle aramaları hız kazanırken yeni bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 22:10
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Kara Ağaç Destanı 7. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 7. bölüm fragmanı izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 6. bölüm linki ve 7. bölüm fragmanı haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in kocasının öldürülmesi, konakta şok etkisi yaratmıştır. Herkesin gözü Celal Ağa'nın üzerindedir. Ya savaş büyüyecek ya da dökülen kanın diyeti ödenecektir. Celal Ağa, Latif Bey'in sulh için uzanan elini sıkacak mıdır?

Kara Ağaç'a dönen Raziye, Sultan'ı baraj hayalinden vazgeçirip bir an evvel geri götürmek derdindedir. Fakat Sultan, tam aksine projeyi hızlandırır. Sultan'ın meydan okurcasına açıkladığı yeni harita, Kara Ağaç'ta dengeleri nasıl değiştirecektir?

Merdo'yu kurtarmak için harekete geçen Ömer'in önünde, Sultan'ın desteğiyle birlikte yeni bir yol açılır. Ömer ve Sultan, ortak bir amaç uğruna yürümeye karar verirler. Artık onlar için Merdo'yu kurtarmak, Kara Ağaç'ın kaderini değiştirmek ile eşdeğerdir.

KARA AĞAÇ DESTANI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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