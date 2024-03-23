📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 79. bölüm izle Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 79. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Derya'dan aldığı güzel haberle geleceğe dair planlarını tamamen değiştirir. Ancak Derya'nın tereddütleri vardır. Sadık, Derya ile ilgili söylenilenler karşısında şok geçirir. Sevilay diğer taraftan Kartal ve Derya ilişkisini Özer'e de yetiştirir. Sevilay'ın bu adımı Derya'yı oğlundan ayırmakla burun buruna getirebilir. Derya ve Kartal ilişkisi üzerine babalarının tepkileri nasıl olacaktır? Sevilay amacına ulaşabilecek midir?

Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirir ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlarlar. Sadık'a oyun oynadığını düşünürler.

Somer, Türkan için yeni bir teklifte bulunmuşken, Derya ve Kartal ilişkisindeki gelişmeler Türkan'ı çileden çıkaracaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM İZLE

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