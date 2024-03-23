Haberler Dizi Haberleri 📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 79. bölüm izle Kanal D son bölüm

📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 79. bölüm izle Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 79. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 79. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Mart Cumartesi günü yayınlanan 79. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 79. bölüm izle Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 79. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Derya'dan aldığı güzel haberle geleceğe dair planlarını tamamen değiştirir. Ancak Derya'nın tereddütleri vardır. Sadık, Derya ile ilgili söylenilenler karşısında şok geçirir. Sevilay diğer taraftan Kartal ve Derya ilişkisini Özer'e de yetiştirir. Sevilay'ın bu adımı Derya'yı oğlundan ayırmakla burun buruna getirebilir. Derya ve Kartal ilişkisi üzerine babalarının tepkileri nasıl olacaktır? Sevilay amacına ulaşabilecek midir?

Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirir ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlarlar. Sadık'a oyun oynadığını düşünürler.

Somer, Türkan için yeni bir teklifte bulunmuşken, Derya ve Kartal ilişkisindeki gelişmeler Türkan'ı çileden çıkaracaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızının durağı İstanbul
Geri sayım! AK Parti'den Büyük Ankara mitingi
Flaş sözler! "Montella sınıfta kaldı"
F.Bahçe o transfer için devlerle yarışta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle
Ateş Kuşları son bölüm full izle! (22 Mart)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 23 Mart Cumartesi 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Mart rakamları
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji duyurdu: Planlar yapılsın!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O ismi övdü! "Beklentilerin çok üstünde..." O ismi övdü! "Beklentilerin çok üstünde..." 09:46
TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih... TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih... 09:14
Flaş sözler! "Montella sınıfta kaldı" Flaş sözler! "Montella sınıfta kaldı" 09:06
Attila Szalai'den Fenerbahçe sözleri! Attila Szalai'den Fenerbahçe sözleri! 08:52
Bugün kimin maçı var? 23 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 23 Mart Cumartesi 08:38
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! 01:50
Daha Eski
Ümitlerimiz galip! Ümitlerimiz galip! 01:49
Macaristan tornistan! Macaristan tornistan! 01:46
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:45
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! 00:08
Salih Özcan G.Saray'a! Almanlar duyurdu Salih Özcan G.Saray'a! Almanlar duyurdu 00:08