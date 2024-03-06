Haberler Dizi Haberleri SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM FULL İZLE | Sandık Kokusu yeni bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM FULL İZLE | Sandık Kokusu yeni bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu son bölüm izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 13. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 6 Mart Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 02:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM FULL İZLE | Sandık Kokusu yeni bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 13. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 6 Mart Çarşamba tarihli 13. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Lale evine döndüğünde Atilla ile arasında olanları düşünür. Atilla'nın gerçek kimliğini öğrenmek Lale'yi nasıl etkileyecektir? Bildiklerini saklayabilecek midir? Reha ortalığı karıştırmak için hazırdır. Atilla'nın sırrını öğrenir öğrenmez soluğu Hasan'ın yanında alır. Peki gerçekleri öğrenen Hasan, Karsu ve Atilla için nasıl planlar yapar? Diğer yandan Karsu ve Atilla buluşur. Bu onlar için çok özel bir gece olacaktır. Reha'nın keyfine diyecek yoktur. Lale ile ilgili önemli bir gelişme için sitede yemek düzenlemiş ve herkesi davet etmiştir. Peki herkesi şok edecek bu gelişme nedir?

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle mest etti!
CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak'ta son buldu! Burcu Köksal'ın DEM restini Özgür Özel yuttu: "Aman başkanım sen düzelt"
Rotasyon yapılacak mı? İsmail Kartal açıkladı
Ferdi sezon sonu ayrılıyor! Cimbom'un gözdesi geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Kuruluş Osman 151. BÖLÜM İZLE
Taş Kağıt Makas 2. bölüm izle
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (6 Mart Çarşamba)
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:18
TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! 00:30
Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! 00:02
ÇBK Mersin EuroLeague'de Final Four'a yükseldi! ÇBK Mersin EuroLeague'de Final Four'a yükseldi! 23:13
Pınar Karşıyaka sonunu getiremedi Pınar Karşıyaka sonunu getiremedi 23:09
Daha Eski
Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! 22:44
Sporting ile Atalanta yenişemedi Sporting ile Atalanta yenişemedi 22:40
City 10 dakikada fişi çekti! City 10 dakikada fişi çekti! 22:23
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçına hazır Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçına hazır 21:26
Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı 21:07
File derbisinde kazanan Galatasaray File derbisinde kazanan Galatasaray 21:06