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TEŞKİLAT 99. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 99. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 99. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 12:00
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TEŞKİLAT 99. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 99. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 99. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 99. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 99. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in aniden karşısına çıkan gizemli kişi ona kaderiyle ve alması gereken emanetle ilgili sırlar verir.

Neslihan ve Kambur'un karşılaşması an meselesidir. Bu durum Neslihan için olduğu kadar Kambur için de tehlikelidir.

Ömer ve Neslihan 'Kötü Komşu' operasyonuna devam ederler. Nedim onlara şüpheli yaklaşsa da Ömer'in profesyonelliği bu şüpheleri yatıştırır.

Ekip, Ömer'in liderliğinde Kambur ve Nedimlerin hamlelerini öğrenerek Şirket'in amacını deşifre eder ve harekete geçerler.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 99. bölüm fragmanı izle

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