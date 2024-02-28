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Bir Sevdadır 6. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 6 Mart Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bir Sevdadır 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 18:40
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Bir Sevdadır 6. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 6. bölümüyle 6 Mart Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 6. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 6. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Doping skandalı nedeniyle maça çıkamayan Yasin'i konakta da büyük haber bekler. Kapıdan girer girmez Yeşil'in feryatlarını duyan İshak Ali ve Yasin, Menevşe ve çocukların kaçırıldığını öğrenir. İshak Ali'nin restine karşı Cenap Ağa boş durmamış ve Bıçakçı ailesinin göz bebeklerini kaçırmıştır. Menevşe ve çocukları geri vermek için ise tek bir şartı vardır. Yeşil'in Cenap Ağa'ya teslim edilmesi…

Doğdukları günden beri çocuklarından bir an bile ayrılmayan Yeşil, İshak ve Boncuk'un yokluğunda bu acıyla baş edemez. Çocukları için canını vermeye hazır olan Yeşil, Cenap Ağa'ya teslim olacak mıdır?

Gülender, Bıçakçı Konağı'na bomba gibi düşen haberle yıkılmıştır. Kızının kaçırılması, onu derinden etkileyip yasa boğmuştur. Gülender, bu acı dolu durumu tamamen Yeşil'e bağlamaktadır. Kızının güvenliği konusundaki endişeleri Yeşil'e karşı iyice öfkelenmesine neden olur.

Menevşe ve çocuklar Tufan tarafından ıssız bir kulübede hapsedilmiş durumdadır. İshak Ali ve Yasin, Cenap Ağa'nın bu atağına nasıl karşılık verecektir?

Bıçakçı ailesi, Yeşil'i Cenap Ağa'ya teslim edecek midir?

Bir Sevdadır 5. bölüm izlemek için tıklayın

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