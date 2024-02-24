KARDEŞLERİM 119. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

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KARDEŞLERİM 119. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinin 119. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar. Süreyya'ya sürpriz yapmak isteyen Akif için işler bu sefer yolunda gitmez. Yıllar sonra Orhan'ın karşısına çıkan eski kız arkadaşı Ayten cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Tüm çocuklar, Ayaz'ın önderliğinde bu sefer de Emel için birlik olurlar ve heyecanlı bir yarışmaya katılırlar. Tolga'nın bilgisayarını kullanan Yasmin'e karşı telaşlı ve panik hareketleri, Yasmin'i şüpheye düşürür. Ayla ile Elif hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlarken, Akif'le Nebahat'in ilişkisini git gide kıskanmaya başlayan Süreyya, hiç beklenmedik bir hamle yapar.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 119. bölüm fragmanı izle