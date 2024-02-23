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Kara Ağaç Destanı ilk bölüm izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı 1. bölüm İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı ilk bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı ilk bölüm izle aramaları hız kazanırken 1. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 02:00
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Kara Ağaç Destanı ilk bölüm izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı 1. bölüm İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 1. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı ilk bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım
  • Meltem Akçöl
  • Olgun Şimşek
  • Özlem Conker
  • Arman Uslu
  • Merih Öztürk
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