📺Yargı 83. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 18 Şubat Pazar günü yeni ve 83. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 83. yeni bölümü...

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YARGI 83. BÖLÜM KONUSU

Ceylin kendi içindeki savaşta kendini olduğu gibi kabul etmeyi seçmiştir. Zamanında söylenmemiş her şey Ilgaz ile aralarında gerginliğe ve güvensizliğe yol açmaktadır. Üstelik de şimdi İclal savcı tam da yanı başlarında, Ilgaz'ın geçmiş zamanlarının tüm gizemi ile durmaktayken…

Kadir'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmak üzeredir. İclal savcının şüpheli olarak gördüğü ve operasyon emri verdiği ilk isim herkesi şoke edecektir. Gerçeği bir an önce gözler önüne sermek isteyen Ceylin, tehlikeli yollar seçerek kendisini ve Yekta'yı zor bir durum içerisinde bırakacaktır.

Hiç istemediği bir durum ile baş başa kalan Çınar, dernektekilerin karşı istekleri ile yüz yüze kalır. Olaylar kendisinden çıkıp hızla etrafına da sıçramak üzeredir. Öte yandan Yiğit'in ailesindeki ilişkiler ağı bir bir ortaya saçılırken, gizli bir tanığın bulunuşu davada beklenmedik bir etki yaratacaktır.

Ceylin ve Ilgaz'ın her türlü zor şart ve durum içerisinden daha da sağlamlaşarak çıkan ilişkileri bambaşka bir dönemecin arifesindedir. Tamiri mümkün yaralar, kabuk tutmuş olanlar ile sınanmaktadır habire... Birbirlerini her güçlükte iyi edebileceklerken kaderleri onlara hiç beklemedikleri sınavlar hazırlamaktadır.

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