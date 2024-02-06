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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM İZLE FULL | Üç Kız Kardeş YENİ bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 73. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 73. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 5 Şubat Salı günü yayınlanan 73. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 21:48 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 21:50
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM İZLE FULL | Üç Kız Kardeş YENİ bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 5 Şubat Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 73. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan henüz oğlundan bir iz bulamazken; Kartal, Rüçhan'a oğlunu getirme sözü verir.

Türkan'ın rahatsızlanmasıyla dersini alan Somer, daha akıllıca hareket etmeye başlayarak, Türkan'ın vesilesiyle, gerçekleri öğrenmek adına önce babasıyla konuşmaya gidip yapılan yolsuzlukların peşine düşüp, babasını kurtarmayı kafasına koyar.

Derya ve Kartal cephesinde imkansız aşkın tohumları çoktan ekilmiştir, yaşananların etkisinde birbirlerinden uzak kalmaya çalıştıkça çıkmaza girerler. Türkan, Derya'dan iyice işkillenmeye başlar.

Sevilay ve Adnan'ın iş birliği devam ederken ortaya çıkan kara kaplı defter Özer'in çıkış bileti mi olacak? Yoksa Adnan'ın başına yeni işler mi açacak?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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