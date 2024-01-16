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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş YENİ bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 69. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 70. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 16 Ocak Salı günü yayınlanan 70. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 00:00
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş YENİ bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 16 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 70. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer Rüçhan'ın geçmişindeki acı gerçeği öğrenip sarsılır, Rüçhan henüz oğlunun varlığından bir haber mezarını aramaya devam ederken Müjgan ona yardım etmeye çalışsa da başarısız olacaktır. Diğer taraftan Somer de kardeşinin izini sürmeye devam eder.

Kartal artık Adnan'ın Rüçhan'la olan kan bağını öğrenir daha da huzursuz olmaya başlar.

Türkan ise Rüçhan'a karşı duygulu, acısını yüreğinde hissederken Somer'in üzüntüsüne de ortak olmaya çalışır, Somer'in uzaklığının farkındadır moral vermek için güzel bir plan yapar fakat Somer' in kafası karışmış haldedir. Türkan'ın sürprizine Somer'in cevabı ne olacak?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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