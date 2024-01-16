📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş YENİ bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 16 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 70. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer Rüçhan'ın geçmişindeki acı gerçeği öğrenip sarsılır, Rüçhan henüz oğlunun varlığından bir haber mezarını aramaya devam ederken Müjgan ona yardım etmeye çalışsa da başarısız olacaktır. Diğer taraftan Somer de kardeşinin izini sürmeye devam eder.

Kartal artık Adnan'ın Rüçhan'la olan kan bağını öğrenir daha da huzursuz olmaya başlar.

Türkan ise Rüçhan'a karşı duygulu, acısını yüreğinde hissederken Somer'in üzüntüsüne de ortak olmaya çalışır, Somer'in uzaklığının farkındadır moral vermek için güzel bir plan yapar fakat Somer' in kafası karışmış haldedir. Türkan'ın sürprizine Somer'in cevabı ne olacak?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜM İZLE

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