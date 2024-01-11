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SAKLA BENİ 12. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 12. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverlerden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 12. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 23:40
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SAKLA BENİ 12. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 12. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ziya Bey'in kararıyla Kadir'in yeniden sahneye çıkması Naz'ın, İncila'yı Ozan ile evlendirme hayallerini suya düşürür. Bu karar ortamı yeniden kaosa sürükleyip Atıf ve Ziya'yı karşı karşıya getirirken, öfke kılıçlarının bir kez daha çekilmesine neden olur. Kendi kararlarını almak için adım atmak isteyen İncila, Kadir ile nişanı atar. İncila'nın Ozan ile evliliğinin kaldığını öğrenen Müberra büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, İncila kendini sokakta bulur.

İncila'yı nankörlükle suçlayan Naz ona yaptığı baskıların dozunu artırırken, bu zorba tavırlardan rahatsız olan Mete, gidişata son vermek için Naz ile karşı karşıya gelir. Filiz, İncila ile ilgili büyük gerçeği öğrenmenin şokunu yaşar. İncila'yı kaybetmek istemeyen Naz, Kadir ile bir anlaşma yapar. İçinde sıkıştıkları çıkmazları ve kaosu geride bırakmak isteyen Mete ve İncila, yeni bir hayata yelken açmanın hazırlığındayken, Naz hiç beklenmedik bir haber verir.

SAKLA BENİ 12. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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