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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 69. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 69. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Ocak Salı günü yayınlanan 69. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 00:14
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 69. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzay'ın aşkı çaresizliğe, çaresizliği öfkeye dönüşünce; Serdar ve Dönüş'ün isteme merasimine ve Kalenderlerin evine gölge düşürür. Müjgan; oğlunun yaptıkları karşısında hem üzgün hem de Sadıklara karşı mahcup olur. Dönüş ise yaşananların sorumlusunun kendisinin olduğunu düşünür.

Adnan'ın Ayvalık'a gelişi Rüçhan'ı huzursuz ederken, Kartal cephesinde de bu ziyaret şaşkınlıkla fakat olağan karşılanır. Rüçhan abisinin geliş sebebini öğrenmek için Müjgan'dan yardım ister. Diğer taraftan Somer dayısının geliş sebebini öğrenmeye çalışır ve annesinin öldüğünü düşündüğü oğlunun izinin peşine düşer. Türkan kendince sırrı çözmüş aklındakini Somer'le paylaşırken Kartal'da Adnan'la yüzleşir. Fakat Somer'in sonrasında duyacağı gerçekler onun için büyük bir hayal kırıklığı olacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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