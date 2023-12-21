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📺Arak 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Arak ilk bölüm izle - Show TV Arak izle

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arak'ın merakla beklenen ilk bölümü ekranlara geldi. Başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in paylaştığı dizinin ilk bölümü 21 Aralık Perşembe günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Arak 1. bölüm izle, Arak tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:31
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📺Arak 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Arak ilk bölüm izle - Show TV Arak izle

Arak dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Arak 1. bölüm izle", "Show TV Arak 1. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Arak 1. bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'nin yeni dizisi Arak dizisinin 1. bölümüyle ilgili bilgiler...

ARAK 1. BÖLÜM KONUSU

Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu, ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir. Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır.

Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken, Kara, babaannesi Sema Sultan'ın söylediklerini, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?

Oyuncular:

  • İlker Kaleli
  • Öykü Karayel
  • Tülin Özen
  • Mehmet Özgür
  • Yıldıray Şahinler
  • Kerem Arslanoğlu
  • Bedir Bedir
  • Furkan Kalabalık
  • Demircan Kaçel
  • Cem Zeynel Kılıç
  • Görkem Kasal
  • Beril Kolcu
  • Ilgaz Kaya
  • Bennu Yıldırımlar

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