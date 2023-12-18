Haberler Dizi Haberleri ATV SAFİR YENİ BÖLÜM İZLE | Safir dizisi 16. bölüm FULL izle

ATV SAFİR YENİ BÖLÜM İZLE | Safir dizisi 16. bölüm FULL izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 18 Aralık Pazartesi günü 16. bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 00:10 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 00:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ATV SAFİR YENİ BÖLÜM İZLE | Safir dizisi 16. bölüm FULL izle

SAFİR 16. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 16. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 18 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 16. bölüm bilgileri...

SAFİR 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

SAFİR 16. BÖLÜM KONUSU

Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenen Feraye sarsılsa da Yaman'ın aşkından ve sadakatinden bir an bile şüpheye düşmez. Ancak bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşmasının önünde yeni bir engel olarak ortaya çıkar. İşin en zorlayıcı tarafı ise babalık testi için geçmesi gereken süredir. İki sevgili kendilerinden son derece emin olsalar da yargılayıcı insanlarla çevrili bir dünyada aşklarını nasıl ayakta tutacaklar?

Ateş, Vural'ın oğlu olduğunu öğrenince Gülfem'le yüzleşir. Annesi ile artık aralarında bir uçurum oluşmuştur. Vural'ın zoruyla Gülfem, gerçeği Yaman ve Okan'a da söylemek zorunda kalır. İki kardeş, Ateş'i artık bir "Bakırcı" olmasına rağmen ağabeyleri olarak kabul edecekler midir?

Bir avukat olarak arkadaşına destek olan Güneş, Bade'nin gerçek ailesiyle ilgili hiç bilinmeyen gerçeklere ulaşır.

Şirkete geri dönen Ömer'i çok tatsız bir sürpriz beklemektedir. Gülsoylar yeni bir krizin eşiğindedir. Ateş hayatına bir Gülsoy olarak mı yoksa bir Bakırcı olarak mı devam edecektir?

SAFİR 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı tarihi
100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması
F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAFİR 17. BÖLÜM FRAGMANI
🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm fragmanı
Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Salı
Çılgın Sayısal Loto çekildi (18 Aralık)
Okullar 3 GÜN TATİL mi olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlk finalist Fluminense! İlk finalist Fluminense! 23:14
Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! 22:47
Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi... Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi... 21:20
Buruk'tan Sparta Prag ve transfer sözleri! Buruk'tan Sparta Prag ve transfer sözleri! 21:15
Flaş G.Saray iddiası! Sumudica açıkladı Flaş G.Saray iddiası! Sumudica açıkladı 20:37
Cimbom'a Brezilyalı orta saha! Cimbom'a Brezilyalı orta saha! 20:01
Daha Eski
Sevilla'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Sevilla'nın yeni teknik direktörü belli oldu! 19:49
G.Saray'ın yıldızına Chelsea kancası! G.Saray'ın yıldızına Chelsea kancası! 19:44
Sparta Prag cephesinden flaş G.Saray sözleri! Sparta Prag cephesinden flaş G.Saray sözleri! 19:02
F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular 18:46
G.Saray'dan Dursun Özbek hakkında açıklama! G.Saray'dan Dursun Özbek hakkında açıklama! 18:34
Begiristain: Kopenhag, G.Saray'dan daha iyi! Begiristain: Kopenhag, G.Saray'dan daha iyi! 18:28