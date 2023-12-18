ATV SAFİR YENİ BÖLÜM İZLE | Safir dizisi 16. bölüm FULL izle

SAFİR 16. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 16. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 18 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 16. bölüm bilgileri...

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SAFİR 16. BÖLÜM KONUSU

Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenen Feraye sarsılsa da Yaman'ın aşkından ve sadakatinden bir an bile şüpheye düşmez. Ancak bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşmasının önünde yeni bir engel olarak ortaya çıkar. İşin en zorlayıcı tarafı ise babalık testi için geçmesi gereken süredir. İki sevgili kendilerinden son derece emin olsalar da yargılayıcı insanlarla çevrili bir dünyada aşklarını nasıl ayakta tutacaklar?

Ateş, Vural'ın oğlu olduğunu öğrenince Gülfem'le yüzleşir. Annesi ile artık aralarında bir uçurum oluşmuştur. Vural'ın zoruyla Gülfem, gerçeği Yaman ve Okan'a da söylemek zorunda kalır. İki kardeş, Ateş'i artık bir "Bakırcı" olmasına rağmen ağabeyleri olarak kabul edecekler midir?

Bir avukat olarak arkadaşına destek olan Güneş, Bade'nin gerçek ailesiyle ilgili hiç bilinmeyen gerçeklere ulaşır.

Şirkete geri dönen Ömer'i çok tatsız bir sürpriz beklemektedir. Gülsoylar yeni bir krizin eşiğindedir. Ateş hayatına bir Gülsoy olarak mı yoksa bir Bakırcı olarak mı devam edecektir?

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