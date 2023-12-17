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TEŞKİLAT 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 89. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 89. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 21:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 22:01
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TEŞKİLAT 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 89. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 89. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 89. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 89. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir'in kaçırılmasına rağmen Ömer ve ekip Anton'a boyun eğmez. Neslihan, Skarlet'in anlattıklarıyla darmadağın olur. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için babasıyla yüzleşir. Çetin artık iyice köşeye sıkışır. Çetin'in suçlamalarının hedefindeki kişi ise Ömer'dir. Ömer hem Cihangir'i kurtarmak hem de İsis'e ulaşmak için elinden geleni yapar.

Ekip Ömer'in kurduğu planı kusursuz bir şekilde başarmaya çalışır. Anton ve Skarlet zafer kazandıklarını düşünseler de farkında olmadan kendilerini Ömer'in kurduğu oyunun içinde bulacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 89. bölüm fragmanı izle

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