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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 22. YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm izle

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 22. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 22. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 01:30
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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 22. YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm izle

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 22. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 30 Kasım Perşembe günü TRT'de yayınlanan 22. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 22. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 22. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'DA BU HAFTA

Alize, şüphelerinde haklı çıktığını anlamış, Tarık Dikili'nin kim olduğunu öğrenmiştir. Tam bu gerçeği Serkan'a söyleyeceği sırada büyük bir sürprizle karşılaşır. Alize, Serkan'ın o adamla iş yapmasını kendine has yöntemlerle engel olmaya çalışırken işler sandığından daha da karmaşık bir hal alır. Mesut'un planları tam da istediği gibi işlemektedir, Nurettin oteli satmak zorunda kalmıştır. Mesut, bizimkilerin hayatına parça parça sızarken ve herkesin sevgisini kazanırken ona sadece Alize güvenmemektedir. Ne olursa olsun onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ama sonunda Serkan öyle bir hamle yapacaktır ki, Alize hayatının şokunu yaşayacaktır.

Kendi Düşen Ağlamaz 22. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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