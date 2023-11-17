ATEŞ KUŞLARI 32. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 32. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

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ATEŞ KUŞLARI 32. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 32. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 32. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 32. bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Senin kardeşin benim kardeşim!'

Barbar şimdi Ali'nin kardeşinin peşinde. Ancak adını sanını bilmedikleri bu kızı aramak samanlıkta iğne aramak gibi! Üstelik kızı peşindeki belalı tiplerden önce bulmaları gerekiyor! Ayrıca onlar bilmese de Nazmiye de kızı onlardan önce bulmaya kararlı!

Peki, Ali'nin kız kardeşi kim? O adamlar kızdan ne istiyor? Ali, kız kardeşine herkesten önce kavuşabilecek mi?

Mercan'ın ailesine ulaşabilecekler mi?

Ali'nin kimliğine kavuşması gecikse de Ali evliliği çok ertelememeye kararlı olduğundan Kara ve Sare, Mercan'ın ailesinin peşine düşerler. Ancak Mercan'ın annesi de babası da ölüyken kimliğine nasıl ulaşacaklar?

Sare ve Mete'nin gizemli geçmişi

Bu araştırma Sare'nin geçmişte derinlere gömdüğü bazı şeyleri hatırlatır. Belli ki bir şerefsiz baba da Sare'de var! Ama bu nasıl bir baba ki Mete de Sare de onu Ateş Kuşları'na anlatmamaya kararlı?

Kara, Hüma'ya çıkma teklifi ediyor!

Daha Zıpkın kimi sevdiğine tam karar vermemişken Kara, Hüma'ya çıkma teklifi eder! Peki, Kara bunu neden yaptı? Hüma bunu gidip ilk fırsatta Zıpkın'a ispiyonladığında Zıpkın'ın tepkisi ne olacak? Ya iki kardeşin arası bu mesele yüzünden açılırsa?

Ragıp neyin peşinde?

Tüm bu koşuşturma sırasında Ragıp'ı lastikçide kilitli tutarlar. Ve Sabit, Ragıp'a hayatı dar ederek adamı hayattan bezdirir! Ancak Ragıp bir şekilde hamle sırasını kendine çevirir! Kilitli olduğu halde nasıl bir koz elde etti?

Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

Barbar aşkın Ferhat'ı Mecnun'u varsa bir de Barbar'ı var demişti ya, ne yapıp ne eder sonunda Gülayşe'yi hayatlarının ilk romantik randevusuna çıkarır! Gülayşe heyecandan eli ayağına dolaşarak hazırlanırken Barbar'ın Gülayşe'nin güzelliği karşısında nutku tutulur! Peki Barbar'ın yemekte konuşacağız deyip durduğu konu nedir?

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ATEŞ KUŞLARI 32. bölüm fragmanı izle

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)