YARGI 72 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Yargı yeni bölüm fragman izle

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Bir daha Filiz'i hayatlarına sokmamaya kararlı Ceylin'in bu uğurda yaptığı plan onu bir açmaza sürükleyecektir.

Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşecektir. Gün sonunda zaten Kadir ile de başı belada olan Yekta'yı ve dolayısıyla Osman, Can, Çınar üçlüsü, üstelik de kendi cephelerinden büyük bir şokla sarsılacaklardır.

Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir. Diğer yandan yeni hayatına adapte olmaya çalışan Mercan'ı yıllardır hasretle bekleyen ve bir an önce bağrına basmak için yanıp tutuşan meraklı bir akraba grubu beklemektedir.

Ilgaz, Ceylin'in gözü dönünce neler yapabileceğini çok iyi bilmektedir. Ceylin'in tek başına; fevri yürüdüğü yol, Ilgaz'ı kızdırmaya yetecektir. Kızları için yan yana, sımsıkı durmak zorunda oldukları mutlu günler; daha da mutlu günlerin habercisi mi olacaktır yoksa her an bir karabasana mı dönüşmek üzere midir?

YARGI 72. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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