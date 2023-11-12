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YARGI 72 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Yargı yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın merakla beklenen 72. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 72. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:30
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YARGI 72 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Yargı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 72. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 72. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Bir daha Filiz'i hayatlarına sokmamaya kararlı Ceylin'in bu uğurda yaptığı plan onu bir açmaza sürükleyecektir.

Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşecektir. Gün sonunda zaten Kadir ile de başı belada olan Yekta'yı ve dolayısıyla Osman, Can, Çınar üçlüsü, üstelik de kendi cephelerinden büyük bir şokla sarsılacaklardır.

Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir. Diğer yandan yeni hayatına adapte olmaya çalışan Mercan'ı yıllardır hasretle bekleyen ve bir an önce bağrına basmak için yanıp tutuşan meraklı bir akraba grubu beklemektedir.

Ilgaz, Ceylin'in gözü dönünce neler yapabileceğini çok iyi bilmektedir. Ceylin'in tek başına; fevri yürüdüğü yol, Ilgaz'ı kızdırmaya yetecektir. Kızları için yan yana, sımsıkı durmak zorunda oldukları mutlu günler; daha da mutlu günlerin habercisi mi olacaktır yoksa her an bir karabasana mı dönüşmek üzere midir?

YARGI 72. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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