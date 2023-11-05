Haberler Dizi Haberleri YARGI 71 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬Yargı yeni bölüm fragman izle

YARGI 71 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬Yargı yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın merakla beklenen 71. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 71. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 13:57 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YARGI 71 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬Yargı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 71. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 71. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mercan'ın bulunuşu başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkesin dünyasını aydınlatmıştır. Kızlarıyla yeniden tanışmak, onu anlamak ve tekrardan aile olabilmek yolunda Ceylin ve Ilgaz'ı büyük bir çaba beklemektedir. Her seferinde Kadir'in karanlığına biraz daha bulanan Yekta, büyük bir karar vermek durumundadır. Henüz neye bulaştıklarını tam da anlayamayan Osman, Can ve Çınar'ı ise halletmek zorunda oldukları görevler sıkıştırmaktadır. Öte yandan Merdan, Defne ile ilgili hiç de hoş olmayan bir gerçeğin peşine düşecektir. Nil'in, Filiz ve Dilek dosyasında atacağı adımlar ve sonuçları herkesi hayrete sürükleyecektir. Evladının yokluğuyla sınanan Ceylin, kendisi ile ilgili büyük bir sınav vermek durumunda kalacaktır. Ceylin ve Ilgaz'ın sadece Mercan'ı bulmakla bitmeyecek olan yolculukları henüz başlamıştır. Kızlarını Filiz'den fiziki ve duygusal olarak ayırmak, beraberinde çok zorlu bir süreci işaret etmektedir. Şimdi kızları için birlik olmak ve her zamankinden daha fazla kenetlenerek mücadele vermek zorundadırlar.

YARGI 71. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN'a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”
Bu mu değişim Özgür Özel! Birlikte hareket eden vekillerin listesi dikkat çekti... Ekrem İmamoğlu'ndan "lider benim" paylaşımı
Cimbom 44 yıllık rekoru kırdı!
Çarpıcı Fenerbahçe tespiti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yargı son bölüm izle (70 bölüm)
Teşkilat 83 bölüm fragman izle
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Yeni emekli maaşı ne kadar olacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı | CANLI Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı | CANLI 13:47
Trabzonspor'dan Mert Hakan paylaşımı! Derbide... Trabzonspor'dan Mert Hakan paylaşımı! Derbide... 13:40
Cimbom 44 yıllık rekoru kırdı! Cimbom 44 yıllık rekoru kırdı! 13:23
Arda Güler'den flaş paylaşım! Fenerbahçe... Arda Güler'den flaş paylaşım! Fenerbahçe... 13:10
Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu 12:26
Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları! Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları! 12:24
Daha Eski
Torino - Sassuolo maçı ne zaman? Torino - Sassuolo maçı ne zaman? 11:46
Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! 11:45
Libertadores Kupası'nda şampiyon belli oldu Libertadores Kupası'nda şampiyon belli oldu 11:44
Sert eleştiri! "Hiç maç kazandıramayacak mı? Sert eleştiri! "Hiç maç kazandıramayacak mı? 11:43
Frosinone - Empoli maçı ne zaman? Frosinone - Empoli maçı ne zaman? 11:42
Getafe - Cadiz maçı ne zaman? Getafe - Cadiz maçı ne zaman? 11:37