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BENİM GÜZEL AİLEM 11. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 11. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 11. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 17:20
BENİM GÜZEL AİLEM 11. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 11. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 13 Eylül Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak 11. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 11. bölümü...

Benim Güzel Ailem 11. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM 11. BÖLÜM ÖZETİ

asim, Canan ve Adnan arasında buzlar şimdilik eriyecek. Mahmut Feryal'e Canan ve Adnan'ın hayat hikayesini yumurtlarken, Nedim şehir dışındaki yeni bir iş hikayesi için kolları sıvayacak. Damla ve Sina gizli gizli buluşur. Damla ailesine yakalanmaktan çok korksa da evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Feryal, Kaan'ın başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük panik haline girecek. Oğuz Damla'ya karşı hissettiği her şeyi tek tek anlatacak. Damla duydukları karşısında Oğuz'la arasına mesafe koymak isteyecektir.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

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