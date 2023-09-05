Haberler Dizi Haberleri SAFİR 1. BÖLÜM İZLE | atv Safir ilk bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle yeni bölüm

SAFİR 1. BÖLÜM İZLE | atv Safir ilk bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle yeni bölüm

atv ekranlarının yeni dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Fragmanlarıyla milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 4 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 11:00
SAFİR 1. BÖLÜM İZLE | atv Safir ilk bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle yeni bölüm

SAFİR 1. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 4 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 1. bölüm bilgileri...

SAFİR 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR 1. BÖLÜM KONUSU

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler.

Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir.

SAFİR 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

Safir konusu, oyuncuları, gerçek hayat hikayesi mi? Devamını Oku BUNU DA OKU
DİĞER
atv'nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyicisiyle buluştu!
Gözler kritik Kabine'de! Gençlere vergi muafı müjdesi masada! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...
G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Safir 1. bölüm full izle!
Hayatımın Neşesi 9. BÖLÜM İZLE
OKULLARDA TELEFON YASAĞI 2023 | Cep telefonuyla okula/sınıfa girmek yasak mı?
2023 İOKBS puan hesaplama, kaç net kaç puan?
İOKBS bursu ne kadar, kaç TL 2023-2024?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan orta saha bombası! Fırtına'dan orta saha bombası! 10:43
Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe... Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe... 10:37
Haaland'a dev sözleşme! Haaland'a dev sözleşme! 10:22
Başkan Erdoğan ile Putin'in futbol sohbeti! Başkan Erdoğan ile Putin'in futbol sohbeti! 10:21
G.Saray'da ayrılık vakti! 3 isim... G.Saray'da ayrılık vakti! 3 isim... 10:02
Ligi sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak Ligi sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak 10:01
Daha Eski
G.Saray istiyordu F.Bahçe devreye girdi! G.Saray istiyordu F.Bahçe devreye girdi! 09:55
Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde... Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde... 09:30
G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza 09:19
Fırtına'nın teklifi belli oldu! Önerilen rakam... Fırtına'nın teklifi belli oldu! Önerilen rakam... 09:17
İşte yılın futbolcusu! İşte yılın futbolcusu! 09:15
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı 09:02